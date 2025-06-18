محافظ القليوبية: إنشاء أسواق حضارية بديلة للأكشاك المزالة بشبرا الخيمة

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أجرى المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، جولة تفقدية لشارع الرشاح بحي شرق شبرا الخيمة، الجاري تطويره بتمويل من الخطة الاستثمارية لوزارة التنمية المحلية، إذ يشمل التطوير أعمال الرصف وتنفيذ محور مروري مميز يربط طريق ترعة الإسماعيلية بمحور العصار.

وذكر بيان لمحافظة القليوبية، اليوم، أن المشروع يأتي في إطار خطة محافظة القليوبية لتطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحويل شارع الرشاح إلى محور مروري مميز يربط طريق ترعة الإسماعيلية بمحور العصار، مما يساهم في تسهيل حركة المرور وتخفيف الازدحام في المنطقة، حيث عانى شارع الرشاح والذي يبلغ طوله 1800 متر لسنوات طويلة من الإهمال الشديد وتدهور البنية التحتية.

وشهد الشارع العديد من التعديات والمخالفات، حيث انتشرت الأكشاك والمحلات المخالفة التي أعاقت حركة المرور وشوهت المظهر العام، وأزالت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة خلال الشهرين الماضيين جميع التعديات والمخالفات على حرم الشارع.

ويشمل التطوير رصف الشارع بالكامل، ودفن كابلات الكهرباء ذات الضغط العالي، وإنشاء أرصفة جديدة، وتزويد الشارع بأعمدة إنارة حديثة.

كما وجه المحافظ بإنشاء أسواق حضارية بديلة للأكشاك التي تمت إزالتها، وذلك لتوفير أماكن مناسبة للباعة الجائلين.

وخلال الجولة تفقد المحافظ أعمال وضع طبقة السن بطول الطريق حيث شدد المحافظ بدفع الأعمال والعمل بنظام الورديات لتسليم الطريق وفق الجداول الزمنية المحددة له.

جاء ذلك بحضور كل من الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ واللواء إيهاب حسن سراج الدين السكرتير العام واللواء طارق ماهر السكرتير العام المساعد ومحمد البسيوني رئيس حي شرق شبرا الخيمة.