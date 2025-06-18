جامعة قناة السويس تصدر ضوابط جديدة لتنظيم حفلات التخرج

الإسماعيلية –أميرة يوسف:



أصدرت جامعة قناة السويس تنويهًا هامًا بشأن تنظيم الفعاليات الطلابية وحفلات التخرج، مؤكدة التزامها بالحفاظ على تقاليدها المؤسسية وضمان تنفيذ الأنشطة الجامعية في إطار تربوي وأكاديمي منضبط.

وأوضحت الجامعة أن المجلس الأعلى للجامعات اعتمد في جلسته رقم (754) بروتوكولًا رسميًا ينظم إقامة حفلات التخرج وكافة الفعاليات الطلابية، بحيث تُقام داخل الحرم الجامعي والمنشآت التابعة له فقط، وذلك حرصًا على الشكل الحضاري للجامعة وضبط منظومة الأنشطة الطلابية.

وشددت الجامعة على عدة ضوابط رئيسية عدم السماح بتنظيم أي فعالية تحت مسمى “حفل تخرج” خارج الحرم الجامعي أو منشآته، حظر استخدام اسم الجامعة أو شعارها في أي فعالية تُقام خارج الإطار الرسمي، اعتبار مشاركة أعضاء هيئة التدريس أو الهيئة المعاونة أو الإداريين في فعاليات غير معتمدة رسميًا خارج الحرم مخالفة للقيم الجامعية.

كما نص البروتوكول على ضرورة إدراج الفعاليات ضمن خطط النشاط المعتمدة، مع الحصول على موافقات المجالس المختصة بحسب مستوى تنظيم الفعالية سواء على مستوى القسم أو الكلية أو الجامعة، إضافة إلى تشكيل لجان إشرافية وتنفيذية من أعضاء هيئة التدريس والإداريين بمشاركة طلابية لضمان الالتزام الكامل بالأطر التنظيمية والتربوية.

وأكدت الجامعة في ختام بيانها التزامها الكامل بتطبيق هذه الضوابط، داعية طلابها إلى التعاون في تنفيذ الأنشطة داخل الإطار المؤسسي المعتمد، بما يُعزز من قيم الانضباط والاعتزاز بالهوية الأكاديمية.





