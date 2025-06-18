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محافظ الأقصر يستقبل وفد البنك الزراعي لبحث تمويل عدد من المشروعات

03:48 م الأربعاء 18 يونيو 2025
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  • عرض 8 صورة
    محافظ الأقصر يستقبل وفد البنك الزراعي (3)
  • عرض 8 صورة
    محافظ الأقصر يستقبل وفد البنك الزراعي
  • عرض 8 صورة
    محافظ الأقصر يستقبل وفد البنك الزراعي
  • عرض 8 صورة
    محافظ الأقصر يستقبل وفد البنك الزراعي
  • عرض 8 صورة
    محافظ الأقصر يستقبل وفد البنك الزراعي
  • عرض 8 صورة
    محافظ الأقصر يستقبل وفد البنك الزراعي
  • عرض 8 صورة
    محافظ الأقصر يستقبل وفد البنك الزراعي
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الأقصر- محمد محروس:

استقبل المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، وفدًا من البنك الزراعي المصري، ضم محمد أبو السعود، الرئيس التنفيذي للبنك، وسامي عبد الصادق، نائب الرئيس التنفيذي، وغادة مصطفى، نائب الرئيس التنفيذي للبنك.

وخلال اللقاء، أكد محافظ الأقصر حرصه على دعم وتنمية القطاع الزراعي داخل المحافظة، مشيرًا إلى العمل على زيادة إنتاج الشتلات الزراعية، وتجفيف محصول الطماطم بهدف التصدير، إلى جانب بدء إنشاء مصنع للصلصة بالتعاون مع هيئة تنمية الصعيد.

كما شدد على أهمية تشجيع الاستثمار في القطاع الزراعي وتطوير المحاصيل وتقديم حلول مستدامة تسهم في تحقيق التنمية الزراعية بالمحافظة.

وفي سياق متصل، استعرض وفد البنك الزراعي المصري جهود البنك في دعم المبادرات التنموية، من بينها تمويل عمليات إحلال واستبدال عدد من السيارات القديمة بسيارات ميكروباص حديثة، ضمن خطة تطوير وسائل النقل الجماعي ، لتوفير خدمات نقل آمنة ومتطورة ترفع من جودة الحياة ومستوى المعيشة في الريف المصري.

وأكد الجانبان على أهمية التعاون بين محافظة الأقصر والبنك الزراعي المصري في تمويل المشروعات، بما يسهم في تعزيز الإنتاج الزراعي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل، وفتح آفاق جديدة للتصدير والتوسع في الأسواق الخارجية.

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محافظ الأقصر البنك الزراعي المهندس عبد المطلب عمارة الشتلات الزراعية تشجيع الاستثمار في القطاع الزراعي
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