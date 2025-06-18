محافظ الشرقية يتفقد مستشفى الزقازيق: تطوير القطاع الصحي أولوية

الشرقية- ياسمين عزت:

أجرى المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، اليوم الأربعاء، جولة تفقدية بمستشفى الزقازيق العام، للاطلاع على مستوى الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمرضى والمترددين على المستشفى، في إطار حرصه الدائم على الارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية ومتابعة انتظام العمل بالمستشفيات الحكومية.

رافق المحافظ خلال الجولة الأستاذ محمد نعمة كُجَك السكرتير العام المساعد، والدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة، والدكتور محمد يحيى مدير المستشفى.

بدأ المحافظ جولته بتفقد قسم الاستقبال والطوارئ، واطمأن على الحالات المتواجدة داخل غرف الأشعة التليفزيونية والعادية، واستمع لشكاوى المواطنين وملاحظاتهم حول مستوى الخدمة، متمنيًا لهم الشفاء العاجل.

كما شملت الجولة تفقد أقسام القلب والأوعية الدموية والعناية المركزة، القسطرة القلبية والقلب المفتوح،

حيث تابع المحافظ آلية التعامل مع الحالات الطارئة وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية، مشيدًا بجهود الفرق الطبية والتمريضية في تقديم خدمة علاجية متقدمة.

ومن داخل وحدة التحكم بقسم القسطرة القلبية، شهد محافظ الشرقية إجراء عملية تركيب دعامة وتسليك جلطة بالشريان التاجي لأحد المرضى، حيث أعرب عن تقديره لكفاءة الفريق الطبي، مؤكدًا أهمية استمرار تطوير الأداء الطبي والمهني داخل الأقسام الحيوية.

من جانبه، أوضح الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة أن قسم القسطرة القلبية بمستشفى الزقازيق العام أجرى منذ افتتاحه وحتى اليوم أكثر من 3000 عملية ناجحة، ما بين تركيب دعامات وتسليك جلطات، ضمن جهود العلاج على نفقة الدولة.

وأشار إلى أن تلك الإنجازات تعكس جودة الأداء الطبي، ودور المستشفى كمؤسسة علاجية متقدمة في قلب محافظة الشرقية.

حرص المحافظ على إدارة حوار مباشر مع عدد من المرضى داخل قسم العناية المتوسطة، واستفسر عن جودة الرعاية الصحية المقدمة، موصيًا الطاقم الطبي بحسن معاملة المرضى، وتقديم أعلى مستوى من الخدمة بكل احترام وإنسانية.

وأكد المحافظ أن القطاع الصحي على رأس أولويات المحافظة في المرحلة الحالية، مشددًا على استمرار الدعم المالي لتزويد المستشفيات بالأجهزة الحديثة وتحديث البنية التحتية الصحية، وصولًا إلى مجتمع صحي وسليم يليق بالمواطن الشرقاوي.