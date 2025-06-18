من غير زحمة أو استغلال.. احجز مكانك على البحر في إسكندرية من البيت



الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، عن إعادة تفعيل خدمة الحجز الإلكتروني بشواطئ عروس البحر المتوسط عبر موقع الإدارة على شبكة الإنترنت "" Www.catr.gov.eg.

ووفقًا لإدارة السياحة والمصايف، تساعد خدمة الحجز الإلكتروني في تقليل الزحام على بوابات الشواطئ والتسهيل على المواطنين، للوصول للشاطئ ومعرفة الأسعار.

ويمنحك الحجز الإلكتروني الفرصة في أن يكون لك مكان مؤكد بالصف الأول بالشاطئ البحر مباشرة وبعدد المرافقين الذي تحدده وبالتوقيت الذي تحدده أيضا.

تأتي تلك الخدمة في إطار سياسة الدولة لميكنة إجراءات التعامل مع المواطنين والتوسع في استخدام التكنولوجيا بما يحقق أكبر قدر من الشفافية والقضاء على الاستغلال والابتزاز.

ويستعرض "مصراوي" في خطوات كيفية الحجز الإلكتروني "أونلاين" لدخول الشواطئ كالتالي:

- الدخول على الموقع التالي Www.catr.gov.eg

- اكتب اسم الشاطئ وحدد المنطقة التابع لها الشاطئ.

- تقدر تتعرف على أسعار الشواطئ من خلال الموقع قبل الحجز وعنوانه.

- اضغط احجز الآن وأبدا بملء البيانات "الاسم- رقم موبايل صحيح- الرقم القومي- عدد الأفراد".

- اختار اليوم المطلوب الحجز فيه.

- اقرأ كافة الشروط والأحكام وقم بالموافقة عليها.

- يجب أن يتم الحجز قبل 48 ساعة.

- يجري إلغاء الحجز إذا تم الوصول إلى الشاطئ بعد الساعة 11 ص.

- في حالة وصولك بعد الساعة 11 ص يحق لمستأجر الشاطئ أن يستغل الكراسي المحجوزة لك.

- الدفع على بوابة الشاطئ لتأكيد الحجز ويوم الحجز يمكن أن تصل في الموعد المناسب لك.

- بعد إتمام عملية التسجيل بنجاح سيظهر كود نرجو الاحتفاظ به لأنه سيطلب منك على بوابة الشاطئ للتأكد من الحجز.

- إذا صادفت أي مشكلة على الشاطئ يمكنك التواصل مع الإدارة المركزية للسياحة والشواطئ.







