إعلان

"اقتصادية قناة السويس" توقع عقدًا جديدًا مع شركة تركية لصناعة الغزل

02:51 م الأربعاء 18 يونيو 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    جانب من التوقيع
  • عرض 4 صورة
    جانب من التوقيع
  • عرض 4 صورة
    جانب من التوقيع
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

وقّع وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم، عقد مشروع صناعي جديد مع شركة “أولوسوي للمنسوجات - ULUSOY Tekstil San. Tic. A.Ş” التركية، لإنشاء مصنع لصناعة الغزل والخيوط داخل منطقة القنطرة غرب الصناعية، باستثمارات قدرها 18 مليون دولار أمريكي (نحو 902 مليون جنيه مصري)، وبتمويل ذاتي بالكامل.


يقام المشروع على مساحة 35 ألف متر مربع، ويوفر نحو 855 فرصة عمل مباشرة، مع خطة إنتاج تشمل أنواعًا متعددة من الخيوط، مثل: ألياف الفيبر، وخيوط السجاد، وخيوط التريكو، وخيوط الكروشيه المنزلية، وخيوط الحياكة اليدوية، إلى جانب تصنيع ونسج الملابس المتنوعة. ومن المخطط أن يُخصص 80% من الإنتاج للتصدير، بينما يُوجَّه 20% للسوق المحلي.


وقد وقع العقد عن الجانب التركي محمد أولوسوي، الممثل القانوني للشركة، وذلك بحضور عدد من قيادات الهيئة وممثلي الشركة.


وفي كلمته عقب التوقيع، أكد وليد جمال الدين أن المشروع يأتي تأكيدًا على ثقة المستثمرين الدوليين في مناخ الاستثمار داخل مصر، والفرص النوعية التي تقدمها منطقة القنطرة غرب، والتي أصبحت مركزًا إقليميًا لصناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، بفضل تكامل سلاسل الإمداد، وتوافر البنية التحتية، والموقع الجغرافي المتميز المرتبط بشبكة موانئ وخدمات لوجستية متطورة.


وأوضح أن مشروع “أولوسوي” يُعد رقم 24 ضمن المشروعات التي تم التعاقد عليها بمنطقة القنطرة غرب الصناعية، ليرتفع إجمالي الاستثمارات بالمنطقة إلى 661.5 مليون دولار، وتصل فرص العمل المباشرة إلى 34,455 فرصة، ما يعكس نجاح استراتيجية الهيئة في دعم الصناعات التصديرية وتعميق التصنيع المحلي، وتوطين سلاسل الإمداد الصناعية الخاصة بالغزل والنسيج بدءًا من الخامات حتى المنتج النهائي.


تأسست شركة “أولوسوي” في تركيا عام 1986، وتمتلك منشأتين صناعيتين متكاملتين في منطقتي أضنة حاجي سابانجي ومدينة عثمانية الصناعية، بإجمالي مساحة تشغيلية تتجاوز 270 ألف متر مربع. وتُعد الشركة من أكبر منتجي الخيوط الفاخرة في أوروبا، بقدرة إنتاجية تفوق 1000 طن شهريًا، وتُصدر منتجاتها إلى عشرات الأسواق العالمية.


لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الإسماعيلية وليد جمال الدين صناعة الغزل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

الرئيس السيسي يصدر قرارا جديدًا ينظم نسب العلاوات لموظفي الدولة
السيسي يصدّق على قانون قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات
الإيجار القديم.. اللجنة البرلمانية المشتركة توافق على تعديلات القانون بشكل نهائي
الإسكان تُعلن مد فترة التقديم في سكن لكل المصريين 7 إلكترونيًا حتى 22 يوينو
باستثمارات 200 مليون دولار.. رئيس الوزراء يشهد توقيع عقد مستلزمات الطاقة الشمسية