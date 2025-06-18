"اقتصادية قناة السويس" توقع عقدًا جديدًا مع شركة تركية لصناعة الغزل

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

وقّع وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم، عقد مشروع صناعي جديد مع شركة “أولوسوي للمنسوجات - ULUSOY Tekstil San. Tic. A.Ş” التركية، لإنشاء مصنع لصناعة الغزل والخيوط داخل منطقة القنطرة غرب الصناعية، باستثمارات قدرها 18 مليون دولار أمريكي (نحو 902 مليون جنيه مصري)، وبتمويل ذاتي بالكامل.



يقام المشروع على مساحة 35 ألف متر مربع، ويوفر نحو 855 فرصة عمل مباشرة، مع خطة إنتاج تشمل أنواعًا متعددة من الخيوط، مثل: ألياف الفيبر، وخيوط السجاد، وخيوط التريكو، وخيوط الكروشيه المنزلية، وخيوط الحياكة اليدوية، إلى جانب تصنيع ونسج الملابس المتنوعة. ومن المخطط أن يُخصص 80% من الإنتاج للتصدير، بينما يُوجَّه 20% للسوق المحلي.



وقد وقع العقد عن الجانب التركي محمد أولوسوي، الممثل القانوني للشركة، وذلك بحضور عدد من قيادات الهيئة وممثلي الشركة.



وفي كلمته عقب التوقيع، أكد وليد جمال الدين أن المشروع يأتي تأكيدًا على ثقة المستثمرين الدوليين في مناخ الاستثمار داخل مصر، والفرص النوعية التي تقدمها منطقة القنطرة غرب، والتي أصبحت مركزًا إقليميًا لصناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، بفضل تكامل سلاسل الإمداد، وتوافر البنية التحتية، والموقع الجغرافي المتميز المرتبط بشبكة موانئ وخدمات لوجستية متطورة.



وأوضح أن مشروع “أولوسوي” يُعد رقم 24 ضمن المشروعات التي تم التعاقد عليها بمنطقة القنطرة غرب الصناعية، ليرتفع إجمالي الاستثمارات بالمنطقة إلى 661.5 مليون دولار، وتصل فرص العمل المباشرة إلى 34,455 فرصة، ما يعكس نجاح استراتيجية الهيئة في دعم الصناعات التصديرية وتعميق التصنيع المحلي، وتوطين سلاسل الإمداد الصناعية الخاصة بالغزل والنسيج بدءًا من الخامات حتى المنتج النهائي.





تأسست شركة “أولوسوي” في تركيا عام 1986، وتمتلك منشأتين صناعيتين متكاملتين في منطقتي أضنة حاجي سابانجي ومدينة عثمانية الصناعية، بإجمالي مساحة تشغيلية تتجاوز 270 ألف متر مربع. وتُعد الشركة من أكبر منتجي الخيوط الفاخرة في أوروبا، بقدرة إنتاجية تفوق 1000 طن شهريًا، وتُصدر منتجاتها إلى عشرات الأسواق العالمية.





