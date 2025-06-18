القليوبية - أسامة عبدالرحمن:



تابع المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، الحملة التي بدأت من شهر مايو الماضي لإزالة تراكمات هائلة من الرتش والمخلفات أسفل كوبري محور الفريق العصار بحي شرق شبرا الخيمة.

وذكر بيان صادر عن محافظة القليوبية، اليوم، أن الحملة الطموحة تهدف إلى استغلال تلك الأراضي الحيوية في إقامة مشروعات خدمية تخدم أبناء المحافظة.

وتابع محافظ القليوبية المعدات الثقيلة التي تعمل على مدار الساعة لرفع هذه التراكمات الضخمة من الردش والقمامة.

الجدير بالذكر أنه جرى التنسيق مع وزارة التنمية المحلية حيث تم التعاقد مع الهيئة العربية للتصنيع لرفع تراكمات بلغت كميتها ما يزيد عن 174 ألف طن.