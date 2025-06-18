الإسكندرية- محمد عامر ومحمد البدري:

أحالت النيابة العامة في الإسكندرية، مدرسًا إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمحاكمته، لاتهامه بالتعدي بالقوة والتهديد على 10 تلميذات لم تبلغ أي 18 سنة أثناء تواجدهن بالفصل الدراسي.

ترجع وقائع القضية عندما تلقى ضباط قسم شرطة الرمل أول بلاغات ضد المتهم من أولياء أمور الطالبات المجني عليهن.

توصلت التحريات إلى تعدي المتهم "ع.م.ع" مدرس أثناء عمله مدرسا لمادة العلوم بمدرسة ابتدائي بدائرة قسم الرمل ، على كل من المجني عليهن "ر.م.ع" و "س.م.ط" و "و.أ.أ" بتقلبيهن عنوة واحتضانهن حال ممارسة عمله داخل المدرسة تحت ستار تدريس المادة العلمية.

وكشفت التحقيقات اعتياد المتهم ممارسة السلوك الآثم مع طالبات أخريات وهن "م.ع.ع" و "ه.ع.ص" و "س.خ.م" و "ك.ر.ف" و "س.س.أ" و "أ.م.ف" و "ف.ع.ف" ولم تتمكن أيا منهن من إبلاغ ذويهم لما بدر من المتهم من تهديد ببعث الخوف فيهم.

وأكدت التحقيقات أن أعمار الطالبات المجني عليهن ، تتراوح بين 9 الى 11 سنة، فيما تبين تقبيل المتهم للطالبات واحتضانهن بزعم مداعبتهن والجلوس كرها عنهن.

تحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة الرمل أول وقررت النيابة العامة إحالة إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمحاكمته.