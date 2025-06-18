قرار عاجل ضد 5 متهمين في قضية "سفاح المعمورة" بالإسكندرية

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

حجزت محكمة جنح المنتزه ثان في الإسكندرية، اليوم الأربعاء، محاكمة 5 متهمين بتهمة التهديد مقابل مبلغ مالي في واقعة المحامي المعروفة إعلاميًا بـ "سفاح المعمورة" لجلسة 30 يوليو للنطق بالحكم.

ترجع وقائع القضية رقم 11433 لسنة 2025 جنح المنتزه ثان، عندما ألقت قوات الشرطة القبض على المتهمين تزامنًا مع اكتشاف واقعة قتل سفاح المعمورة لضحاياه داخل شقة شرق الإسكندرية.

وتبين أن المتهمين كل من "ص.م.ع" ربة منزل و"م.م.ف" عامل و"ن.ر.ص" ربة منزل و"س.ث.أ" ربة منزل، و"ع.م.أ" عاطل، تستروا على المتهم قبل الإفصاح عن كافة الأدلة، وإحالتهم النيابة في واقعة التهديد مقابل مبلغ مالي لعدم الإبلاغ عن الجريمة محل الواقعة.

وتواجه المتهمة الأولى"ص.م.ع" ربة منزل تهمة تسهيل الاستيلاء على مبالغ من حساب "ت.ع" الضحية الثالثة لسفاح المعمورة من خلال قيامها بسحب مبالغ من بطاقة الفيزا كارد خاصتها، وتسليمها للمتهم الأولى في القضية.

تحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة المنتزه ثان، وقررت النيابة العامة إحالة المتهمين إلى محكمة جنح ثان المنتزه لمحاكمتهم.

كانت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات الإسكندرية قررت، إيداع المتهم نصر الدين السيد، المعروف إعلاميًا بـ "سفاح المعمورة" مستشفى العباسية لمدة 15 يوما للكشف على قواه العقلية، وإعداد تقرير بالحالة في 28 يونيو المقبل، واستكمال نظر القضية أول يوليو.

صدر القرار برئاسة المستشار محمود عيسي سراج الدين، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار تامر ثروت شاهين، والمستشار محمد لبيب دميس، والمستشار عبد العاطي ابراهيم صالح، وحسن محمد حسن سكرتير المحكمة.

كانت المحكمة استكملت سماع شهود الإثبات في وقائع ارتكاب المتهم 3 جرائم قتل عمد مع سبق الإصرار، اثنين منهما مقترنتين بجنايتي خطف بطريقَي التحايل والإكراه والسرقة، اليوم، فيما شكك المتهم نصر الدين في أقوالهم.

وضمت قائمة شهود الإثبات في القضية التي حملت رقم 9046 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة المنتزه ثان 25 شاهد إثبات جاءت في نص التحقيقات التي وردت في أمر الإحالة وتحقيقات النيابة العامة.

وأكدت التحقيقات قتل المتهم كل من "م.أ.م" مهندس، وزوجته "م.ف.ث" ربة منزل وموكلته "ت.ع.ر" ربة منزل، وإخفاء الجثامين بالوحدتين السكنتين المستأجرتين بمعرفته.

وكشفت التحقيقات أن المتهم دفن المجني عليه الأول بأرضية وحدة سكنية متسأجرة بمنطقة العصافرة، ودفن المجني عليهما الثانية والثالثة بأرضية الوحدة السكنية الثانية بالمعمورة.