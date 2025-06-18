ضبط مدرسة حاولت تسريب امتحان الثانوية العامة بالشرقية

الشرقية – ياسمين عزت:

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، عن واقعة محاولة تسريب أحد امتحانات الثانوية العامة من داخل لجنة امتحانية بإحدى مدارس إدارة كفر صقر التعليمية.

وتلقى مدير الأمن إخطارًا يفيد بضبط "هـ. إ" – 49 عامًا – تعمل مدرسة بإحدى مدارس الإدارة، وذلك عقب الاشتباه في تواجدها داخل دورة مياه مخصصة للبنين في لجنة لا تتبعها.

وأوضحت التحريات الأولية أن مراقب الدور لاحظ دخول المتهمة إلى دورة المياه بشكل مثير للريبة، وبمواجهتها وتفتيشها تم العثور بحوزتها على هاتف محمول يحتوي على صور لأسئلة وإجابات تخص أحد امتحانات الثانوية العامة، لكنه ليس الامتحان المخصص للجنة التي كانت تراقب بها.

وتم تحرير المحضر رقم 7050 جنح مركز كفر صقر لسنة 2025، وأُحيلت المتهمة إلى النيابة العامة التي قررت حبسها على ذمة التحقيقات.





