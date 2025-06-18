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المحميات توضح سبب نفوق الدولفين "ذو الأنف الزجاجية" على شاطئ بورفؤاد

01:27 م الأربعاء 18 يونيو 2025
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بورسعيد - طارق الرفاعي:

كشف الدكتور حسين رشاد، مدير عام محميات مصر الشمالية ومدير محمية أشتوم الجميل ببورسعيد، عن ملابسات واقعة نفوق الدولفين الذي جرفته الأمواج إلى شاطئ مدينة بورفؤاد، مؤكدًا أن الدولفين ينتمي إلى نوع يُعرف علميًا باسم "الدولفين الكبير ذو الأنف الزجاجية"، وهو من الأنواع الشائعة والمنتشرة في البحار.

وأشار رشاد في تصريح لـ مصراوي، إلى أن ظهور الدولفين النافق يُعد ظاهرة طبيعية تحدث نتيجة حركة الثدييات البحرية وتفاعلها مع الملاحة، ولا تمثل أي خطورة على المصطافين أو البيئة البحرية والتوازن البيئي بالمنطقة.

وأوضح رشاد أن المعاينة المبدئية أظهرت إصابات مباشرة على جسد الدولفين، يرجّح أنها ناجمة عن اصطدام بمركب بحري، بالإضافة إلى علامات واضحة على بدء تحلل الجثمان بعد النفوق.

وأكد أنه جرى التعامل مع الواقعة بشكل علمي، حيث تم رفع الجثمان وبدء إجراءات الدفن الصحي وفقًا للضوابط البيئية العالمية، لضمان عدم حدوث أي تأثيرات سلبية على البيئة الساحلية المحيطة.

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نفوق الدولفين الدولفين ذو الأنف الزجاجية شاطئ بورفؤاد
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