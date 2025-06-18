محافظ المنيا يقود حملة مفاجئة على المخابز ويُغلق اثنين مخالفين - صور

المنيا- جمال محمد:

قاد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، منذ ساعات الصباح الأولى، حملة تفتيشية مفاجئة على عدد من المخابز البلدية بالمنيا الجديدة وأبو فليو وقرية دماريس وأحياء الأخصاص وشمال ووسط مدينة المنيا شملت شارع عدنان المالكي والشارع الجديد، لمتابعة حصص الدقيق المنصرف وجودة الخبز المنتج والتأكد من عدم التلاعب في الأوزان ومدى التزام المخابز بالاشتراطات الصحية والتموينية المقررة، وفي إطار تكثيف الرقابة على المنظومة التموينية وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وخلال الحملة، حرص محافظ المنيا على إجراء حوار مباشر مع المواطنين والاستماع إلى ملاحظاتهم ومدى رضاهم عن جودة رغيف الخبز المنتج وذلك في إطار السعى نحو تحسين مستوى الخدمات المقدمة وضمان وصول خبز جيد للمستهلكين بجودة عالية ومطابق للمواصفات وقياس مدى رضا المواطن وتعزيز الثقة بين المواطن والأجهزة التنفيذية لتلبية كافة مطالبهم واحتياجاتهم وضمان سلامتهم.

وجّه المحافظ بغلق مخبزين بقرية دماريس، أحدهما لعدم اتباع الاشتراطات الصحية وسوء حالة النظافة العامة داخله، والثاني لإنتاج خبز ناقص الوزن، كما تم تحرير مخالفات تموينية شملت إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، ونقص الوزن، وعدم نظافة أدوات العجن، وعدم وجود لوحة تشغيل، وعدم الاحتفاظ بميزان داخل المخبز.

شدد كدواني على اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وضبط كل من تسول له نفسه التلاعب والمتاجرة بقوت الشعب لحماية المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه تنفيذاً لتوجهات الحكومة برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء وفي إطار المتابعة المستمرة من الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية في هذا الشأن، مشيراً إلى أهمية التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية لشن الحملات الرقابية بكافة القرى والمراكز والأحياء على مستوى المحافظة.

من جانبه، أوضح المهندس عبدالباسط عبد النعيم، وكيل وزارة التموين، أن الحملة أسفرت عن تحرير 11 مخالفة تموينية، بالإضافة إلى صدور قرارات بالغلق ضد المخبزين المخالفين، وتم غلق المخبز الأول لمدة أسبوعين لحين رفع كفاءته وعدم إعادة تشغيله إلا بعد المعاينة، فيما تقرر غلق المخبز الثاني لمدة شهر لإنتاجه خبزًا ناقص الوزن بمقدار 22 جرامًا، بالمخالفة للمواصفات القياسية.