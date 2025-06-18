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إزالة 1152 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في الإسكندرية

01:09 م الأربعاء 18 يونيو 2025
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الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

نفذت أحياء الإسكندرية إزالة 1152 متغيرًا مكانيًا مخالفًا، مما ساهم في تحقيق نسبة إنجاز بلغت 99% في متابعة المتغيرات المكانية والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

كان الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، وجه رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمواصلة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية والتصدي لها بكل حزم مع ُمتابعة منظومة التغيرات المكانية.

وشدد المحافظ على رؤساء الأحياء بالتصدي لأي محاولة للتعدي على الأراضي الزراعية، والتعامل بكل حسم مع أي مُخالف، وإيقاف الدعم التمويني المُقرر له، والأسمدة، وغيرها.

وأكد ضرورة مُتابعة مخرجات منظومة المتغيرات المكانية، والتعامل على الفور مع أي حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية، واستمرار الحملات والمتابعة الميدانية على مدار الساعة لمنع أي أعمال بناء مخالف.

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إزالة بناء مخالف في الإسكندرية تعد على الأراضي الزراعية الإسكندرية
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