جامعة المنيا الـ 641 عالميا و21 إفريقيا بتصنيف USNEWS الأمريكي

المنيا- جمال محمد:



أعلن الدكتور عصام الدين صادق فرحات، رئيس جامعة المنيا، اليوم الأربعاء، تحقيق الجامعة قفزة كبيرة ونوعية في تصنيف USNEWS الأمريكي العالمي المرموق للجامعات لعام 2025.



وجاءت جامعة المنيا ضمن أفضل 1000 جامعة عالميا، بحصولها على الترتيب 641، والمرتبة 21 أفريقيا، والـ 11 على مستوى الجامعات المصرية الحكومية والأهلية والخاصة والدولية، وذلك في أغلب العلوم الطبيعية والتطبيقية والهندسية والطبية والصيدلانية.



كما صُنفت جامعة المنيا ضمن أفضل 500 جامعة عالمياً، في خمس تخصصات وجاءت بالمركز 72 في علوم الطاقة والوقود، والمركز 165 في علوم الأدوية والسموم، والمركز 184 في العلوم الهندسية، والمركز 254 في الهندسة الكهربائية والإلكترونية، والمركز 349 في علوم الحاسوب، وضمن أفضل 1000 جامعة في ثلاث تخصصات، وبالمركز 574 في مجال علوم الأحياء والكيمياء الحيوية، وفي المركز 674 في العلوم الكيميائية، وفي المركز 951 في الطب السريري.



وهنأ الدكتور عصام فرحات أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم ومنتسبي الجامعة بهذا الإنجاز الكبير، والمستوى المتميز بين الجامعات عالمياً وأفريقياً ومحليا، واستمرار إنجازات الجامعة واحتفاظها بمراكزها المتقدمة، مثمناً مجهودات علماؤها و باحثيها للارتقاء والتميز في النشر العلمي.



وأوضح الدكتور عصام فرحات، أن تصنيف USNEWS يعتبر من أهم التصنيفات العالمية للجامعات التي تعتمد على عدد من المعايير الموضوعية التي يمكن من خلالها قياس سمعة البحث الأكاديمي وعدد الأبحاث المنشورة لباحثي الجامعات، وعدد الاستشهادات بالأوراق البحثية من الأبحاث في نفس الفئة، مشيراُ إلى أن تقييم الجامعات بالتصنيفات تكون بناءً على خمسة مجالات رئيسية تشمل: التدريس، وبيئة البحث وجودته، ومشاركة الصناعة، والتوقعات الدولية، مؤكداً على أن التصنيفات الدولية للجامعات وسيلة عظيمة لتقييم الأداء، والمساهمة في تحسين جودة التعليم والبحث العلمي، وتحفيز الباحثين والطلاب، في اختيار الجامعة للدراسة، ويعزز من فرص خريجي الجامعة في سوق العمل العالمي.

