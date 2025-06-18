خلافات مع زوجها.. سيدة تنهي حياتها بقرص الغلة في سوهاج

سوهاج- عمار عبدالواحد:

أنهت ربة منزل حياتها بتناول قرص حفظ الغلال السام؛ لمرورها بحالة نفسية سيئة، بسبب الخلافات الزوجية، دائرة مركز شرطة البلينا جنوبي محافظة سوهاج.

تلقى مأمور مركز شرطة البلينا إشارة من المستشفى المركزي بوصول "تهاني ق"، 28 عامًا ربة منزل مصابة بحالة تسمم، ادعاء تناول قرص حفظ غلال السام، وتوفيت عقب وصولها.

أفاد شقيقها بأنه أثناء تواجد المذكورة بالمنزل تناولت قرص لحفظ الغلال مما أدى لحدوث إصابتها التي أودت بحياتها لسوء حالتها النفسية؛ بسبب وجود خلافات زوجية، ولم يتهم أحداً بالتسبب فى ذلك، ونفى الشبهة الجنائية.



وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102.

وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.