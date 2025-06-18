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بالصور- انقلاب شاحنة محمّلة بـ 50 طن ردة على الطريق الزراعي بأسيوط

11:57 ص الأربعاء 18 يونيو 2025
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  • عرض 5 صورة
    انقلاب شاحنة
  • عرض 5 صورة
    انقلاب شاحنة
  • عرض 5 صورة
    انقلاب شاحنة
  • عرض 5 صورة
    انقلاب شاحنة
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أسيوط - محمود عجمي:

شهد الطريق الزراعي الشرقي بمركز البداري في محافظة أسيوط، صباح اليوم الأربعاء، حادث انقلاب شاحنة نقل بمقطورة محمّلة بأكثر من 50 طنًا من أجولة الردة، دون وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية.

وكان اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع الحادث بالقرب من مدخل قرية العقال القبلي. وعلى الفور، انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، حيث تبين انقلاب الشاحنة التي تحمل لوحات معدنية رقم "4325 هـ ج أ".

وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين موقع الحادث، حيث أُغلق الطريق جزئيًا لتسهيل أعمال رفع الحمولة وإعادة تسيير الحركة المرورية بشكل طبيعي.

وقد تم تحرير محضر بالواقعة، تمهيدًا لعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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انقلاب شاحنة الطريق الزراعي أسيوط حوادث الطرق
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