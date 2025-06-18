محافظ أسيوط يتفقد أعمال ترميم وتأهيل 130 منزلًا بمنطقة "المصلة"- صور

أسيوط - محمود عجمي:



أجرى اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، جولة ميدانية لمتابعة سير أعمال التطوير الجارية بمنطقة المصلة التابعة لحي غرب مدينة أسيوط، وذلك في إطار المرحلة الأولى من خطة المحافظة لتأهيل المناطق الأكثر احتياجًا، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتحسين جودة الحياة للمواطنين.



وشملت الجولة تفقد أعمال ترميم وتأهيل 130 منزلًا كمرحلة أولى، تتضمن تنفيذ أعمال محارة شاملة، وتجديد شبكات السباكة، وتركيب سيراميك للأرضيات، وطلاء الواجهات، إلى جانب استبدال وصلات مياه الشرب والصرف الصحي القديمة بأخرى حديثة لضمان كفاءة واستدامة الخدمات.



وأكد المحافظ، أن هذه الأعمال تأتي استجابة لتوجيهاته السابقة بسرعة التدخل لحل مشكلات البنية التحتية بالمنطقة، التي عانت لفترات طويلة من تكرار طفح المجاري وتدهور المرافق، مشيرًا إلى أن خطة التطوير تستهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين ورفع كفاءة مساكنهم بشكل شامل.



وأوضح اللواء أبو النصر، أنه بالتوازي مع أعمال الترميم، تم تكليف لجنة من مديرية التضامن الاجتماعي بحصر احتياجات الأسر المستهدفة من الأجهزة المنزلية والكهربائية، مثل الغسالات والثلاجات، بالإضافة إلى الأثاث الأساسي كالأسرّة والدواليب، تمهيدًا لتوفيرها من خلال دعم الجمعيات الأهلية ومبادرات المشاركة المجتمعية، كما وجه مديرية التربية والتعليم بتكليف التعليم الفني بالمساهمة في تصنيع الأثاث الخشبي المطلوب.



ورافق المحافظ خلال الجولة ممدوح جبر، رئيس حي غرب، وعدد من مسؤولي مديريات التضامن الاجتماعي والإسكان والتربية والتعليم، حيث استمع إلى شكاوى المواطنين ومقترحاتهم، مؤكدًا أهمية التفاعل المباشر مع الأهالي ومراعاة أولوياتهم الفعلية على أرض الواقع.



وأشار محافظ أسيوط إلى أن تطوير منطقة المصلة يأتي ضمن خطة متكاملة لتطوير المناطق العشوائية وغير المخططة، وتوفير بيئة سكنية آمنة وكريمة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتحسين مستوى الخدمات في المناطق الأكثر احتياجًا.



واختتم المحافظ جولته بتوجيه الشكر للعاملين في مواقع التنفيذ، داعيًا إلى مضاعفة الجهود وتسريع وتيرة العمل، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة في تنفيذ الأعمال.





