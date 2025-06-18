انتشال جثة خمسيني من ترعة الإسماعيلية.. ماذا قالت التحقيقات؟

الإسماعيلية – أميرة يوسف:

انتشلت قوات الإنقاذ النهري بمحافظة الإسماعيلية، جثة رجل خمسيني غرق في مياه ترعة الإسماعيلية بطريق بورسعيد، بعد تلقي بلاغ من الأهالي يفيد بسقوط شخص في المياه، في واقعة مؤسفة أظهرت التحقيقات الأولية أن سبب الوفاة هو "أسفكسيا الغرق".

كانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت إخطارًا بالحادث، وعلى الفور، وجّه اللواء محمد عامر، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الإسماعيلية، فرق الإنقاذ النهري والإسعاف للانتقال إلى موقع البلاغ.

وبعد جهود مكثفة، تم العثور على الجثمان وانتشاله، حيث تبيّن أنه يُدعى خالد ع. ع، يبلغ من العمر 55 عامًا، ويقيم بمنطقة الكيلو 2 التابعة لمركز الإسماعيلية. وقد تم التعرف على هويته من قبل زوجته.

وأشارت التحقيقات الأولية إلى أن المتوفى كان يتعاطى مادة "الشابو" المخدرة، ما يُرجّح تسببه في فقدان الوعي وسقوطه في المياه. وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيقات لاستكمال الإجراءات القانونية وكشف ملابسات الوفاة بشكل دقيق.