البحيرة - أحمد نصرة:

قدّمت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، واللواء محمود هويدي، مدير أمن البحيرة، التهنئة لنيافة الأنبا إيلاريون بمقر المطرانية، بمناسبة تجليسه أسقفا لإيبارشية البحيرة وتوابعها.

وأكدت المحافظ، خلال اللقاء، على تقديرها للدور الروحي والوطني الذي تضطلع به الكنيسة، متمنية لنيافة الأنبا إيلاريون التوفيق في مهمته الجديدة، واستكمال مسيرة العطاء التي بدأها نيافة الأنبا باخوميوس.

وأعرب نيافة الأنبا إيلاريون عن سعادته بالزيارة، مشيدًا بما تعكسه من مشاعر المحبة والاحترام المتبادل، ومؤكدًا عزمه على خدمة أبناء الكنيسة بمحافظة البحيرة، امتدادًا لنهج سلفه في الحكمة والمحبة.

في ختام اللقاء، أهدت المحافظ درع المحافظة لنيافة الأنبا إيلاريون، تقديرًا لدوره الروحي ومكانته المجتمعية.

يذكر أن نيافة الأنبا إيلاريون وُلد في 3 مايو 1964 بحي حدائق القبة بالقاهرة ، وحصل على ليسانس الحقوق من جامعة عين شمس، وعمل بالمحاماة لفترة ، ثم انضم إلى دير الشهيد مارمينا بمريوط في الإسكندرية، وترهّب باسم "الراهب إيلاريون آفا مينا" في 23 مارس 1992 وسيم قسًا في 20 ديسمبر 2003.

وفي 24 مايو 2015، تمت رسامته أسقفًا بيد قداسة البابا تواضروس الثاني، ليكون أسقفًا عامًا لمنطقة عزبة الهجانة وألماظة وزهراء مدينة نصر بالقاهرة.

وفي 2016، صدر قرار بابوي بتكليفه بخدمة منطقة غرب الإسكندرية روحيًا وإداريًا وماليًا، واتخذ من كنيسة مارجرجس بالمكس مقرًا لإقامته، وفي 1 يونيو ٢٠٢٥م تم أسقفا لأيبارشية البحيره وتوابعها.