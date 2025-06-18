حملات لمتابعة مواعيد الغلق الصيفية وترشيد الكهرباء بالبحيرة (صور)

البحيرة - أحمد نصرة:

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، حملة ميدانية موسعة لمتابعة مدى الالتزام بتطبيق قرارات مواعيد الإغلاق الصيفية وترشيد الكهرباء داخل نطاق المدينة.

شملت الحملة المرور على عدد من المناطق المتفرقة بمدينة دمنهور، لرصد مدى الالتزام بمواعيد الغلق وأعمال الإنارة الخارجية للمحال والمنشآت.

جاءت الحملة تنفيذًا لقرار وزير التنمية المحلية رقم 456 لسنة 2020، الذي أعلنته الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والخاص بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحال والمطاعم والورش خلال فصل الصيف.

وأكد عمر لبيب، رئيس الوحدة المحلية أن هذه الإجراءات لا تهدف فقط للحفاظ على الهدوء والنظام، بل تساهم أيضًا في دعم جهود الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء والطاقة.

وشدد "لبيب" على ضرورة التزام المحال بإطفاء الإنارة الخارجية عقب مواعيد الغلق، واستخدام وسائل إنارة موفرة للطاقة داخل المنشآت. كما وجّه بتكثيف التوعية لأصحاب المحال والمنشآت التجارية، واستمرار الحملات الرقابية بشكل يومي لضبط أية مخالفات وتطبيق الإجراءات القانونية حيالها.