وفد أوروبي يبحث الفرص الاستثمارية ببورسعيد غدًا

بورسعيد – طارق الرفاعي:

يستقبل محمد سعده، السكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس غرفة بورسعيد، غدًا الأربعاء، نيكولاوس زاعيميس، الوزير المفوض ورئيس قسم التجارة والاستثمار بالاتحاد الأوروبي، يرافقه وفد من الملحقين التجاريين ممثلين لـ11 دولة من دول الاتحاد الأوروبي، خلال زيارتهم إلى محافظة بورسعيد.

تأتي الزيارة في إطار تعزيز التعاون المشترك وتوطيد العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، بهدف الاطلاع على الفرص الاستثمارية الواعدة التي تزخر بها محافظة بورسعيد، خاصة في مجالات التجارة، الصناعة، السياحة، واللوجستيات.

ومن المقرر أن يعقد الجانبان لقاء موسعًا بمقر الغرفة التجارية، بحضور أعضاء مجلس إدارة غرفة بورسعيد، لعرض أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة في المحافظة، واستعراض المزايا النسبية والموقع الجغرافي المتميز لبورسعيد، باعتبارها بوابة محورية على مدخل قناة السويس، الذي تمر عبره نحو 12% من حجم التجارة العالمية.

وأكد محمد سعده أن هذا اللقاء يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي مع مختلف دول العالم، وعلى رأسها دول الاتحاد الأوروبي، بما يسهم في جذب الاستثمارات ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.

وأشار إلى حرص الغرفة التجارية ببورسعيد على دعوة المستثمرين الأوروبيين للاستفادة من المشروعات المطروحة، مشددًا على استعداد المحافظة لتقديم كافة التسهيلات اللازمة للمستثمرين الجادين.