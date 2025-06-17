إعلان

برقم الجلوس.. محافظ بورسعيد يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 85%

08:52 م الثلاثاء 17 يونيو 2025

اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

بورسعيد - طارق الرفاعي:

اعتمد اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، نتيجة الشهادة الإعدادية للعام 2025، بنسبة نجاح بلغت 85%.

ويمكن الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة بورسعيد من خلال الاسم أو رقم الجلوس، عبر الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لمحافظة بورسعيد، ثم اختيار "نتيجة الشهادة الإعدادية" وإدخال رقم الجلوس للحصول على النتيجة مباشرة.

رابط موقع محافظة بورسعيد: اضغط هنا

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

نتيجة إعدادية بورسعيد محب حبشي نتيجة الشهادة الإعدادية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

حرائق وفزع وهروب.. ماذا فعلت صواريخ إيران بإسرائيل ليلًا؟ (فيديو)