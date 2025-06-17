بورسعيد - طارق الرفاعي:

اعتمد اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، نتيجة الشهادة الإعدادية للعام 2025، بنسبة نجاح بلغت 85%.

ويمكن الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة بورسعيد من خلال الاسم أو رقم الجلوس، عبر الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لمحافظة بورسعيد، ثم اختيار "نتيجة الشهادة الإعدادية" وإدخال رقم الجلوس للحصول على النتيجة مباشرة.

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