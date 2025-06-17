بدء تطوير كورنيش إسنا بطول 1260 مترًا لخدمة السكان والسياحة (صور)

الأقصر - محمد محروس:

أعلن المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، انطلاق الأعمال الإنشائية بمشروع تطوير كورنيش مدينة إسنا جنوب المحافظة، مؤكدًا أن المشروع يشكل واجهة حضارية بطول 1260 مترًا، ومتنفسًا جديدًا لسكان المدينة وزوارها، بما يعزز البنية التحتية ويدعم النشاط السياحي.

وخلال مؤتمر صحفي من موقع المشروع، استعرض المحافظ تفاصيل ثلاث مراحل تطوير الكورنيش، مؤكدًا أن المرحلة الأولى تمتد بطول 550 مترًا، وتشمل كورنيشًا سفليًا بعرض 6 أمتار، ممشى ومرسى بطول مماثل، وتطوير مرسى الدهبيات، إلى جانب إنشاء 14 بازارًا بمساحة 16 مترًا مربعًا، وغرف خدمية، وجداريات فنية، وأرضيات من الجرانيت المحلي، ونظام متكامل لمكافحة الحريق، إضافة إلى كورنيش علوي بعرض 2 متر يحتوي على ممشى وبرجولات وأرضيات خرسانية مطبوعة.

أما المرحلة الثانية فتمتد بطول 470 مترًا، وتضم كورنيشًا سفليًا بمتوسط عرض 13 مترًا، يحتوي على 40 بازارًا بمساحة 15 مترًا مربعًا لكل منها، مسرحًا مكشوفًا، تطويرًا لمرسى البواخر، ومكاتب إدارية وخدمية، وبرجولات وجداريات وأرضيات مماثلة، إلى جانب إنشاء كورنيش علوي وممشى بطول 470 مترًا وعرض 4.5 متر، توسعة للطريق العلوي، وإنشاء موقف سيارات.

وتشمل المرحلة الثالثة تطوير الحديقة القائمة بطول 250 مترًا، وتحويلها إلى مساحة ترفيهية متكاملة لخدمة الأهالي والسياح.

كما أوضح المحافظ أنه منذ توليه المنصب في يوليو 2024، ارتفع عدد العزب والنجوع التابعة لمركز إسنا من 176 إلى 283 منطقة، حيث تم اعتماد 228 حيزًا عمرانيًا، وجارٍ اعتماد 55 منطقة إضافية.

وفيما يتعلق بمبادرة "حياة كريمة"، أشار إلى الانتهاء من تطوير 9 قرى، سيتم افتتاحها بعد الانتهاء من الصرف الصحي في يونيو ويوليو المقبلين، بالتوازي مع استمرار العمل في مركزي البياضية والقرنة.

كما أعلن عن طرح أراضٍ بمنطقة المدامود لصالح صغار المزارعين، وتخصيص 80 فدانًا للاستثمار السياحي، إضافة إلى دعم تصدير الطماطم المجففة كأحد مجالات الاستثمار الزراعي الناشئة.

وأكد المحافظ على أهمية استكمال المواطنين إجراءات تقنين أراضي الدولة لضمان الاستقرار القانوني.

شارك في المؤتمر عدد من القيادات التنفيذية، من بينهم نائب المحافظ، ورؤساء قطاعات المياه والصرف والتخطيط والطرق والتعمير.