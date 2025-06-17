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مصرع عامل سقط من برج سكني شمال المنيا

07:36 م الثلاثاء 17 يونيو 2025

جثة - أرشيفية

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المنيا - جمال محمد:

لقي عامل بناء مصرعه، اليوم الثلاثاء، إثر سقوطه من أعلى برج سكني أثناء مزاولته لعمله بمدينة العدوة، شمال غربي محافظة المنيا.

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بالحادث، حيث تبين وفاة الشاب "م. ط"، 20 عامًا، نتيجة اختلال توازنه وسقوطه من ارتفاع شاهق، ما أدى إلى إصابته بكسور ونزيف حاد أودى بحياته في الحال.

انتقلت فرق الإسعاف والجهات الأمنية إلى موقع الحادث، وتم نقل الجثمان إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى مغاغة المركزي.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث وظروفه.

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مصرع عامل مدينة العدوة محافظة المنيا الأجهزة الأمنية مستشفى مغاغة المركزي
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