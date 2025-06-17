كلاب ضالة تعقر 6 أشخاص في القليوبية

القليوبية – أسامة عبدالرحمن:



أصيب 6 أشخاص بجروح متفاوتة، اليوم الثلاثاء، بعد أن تعرضوا للعقر من كلاب ضالة، أثناء سيرهم بأحد شوارع حي عطعوط بمدينة كفر شكر في محافظة القليوبية.



تلقى اللواء عبدالفتاح القصاص، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، إخطارًا بالواقعة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى كفر شكر التخصصي لتلقي الإسعافات الأولية، ثم تحويلهم لاحقًا إلى مستشفى حميات بنها لاستكمال بروتوكول العلاج اللازم للحماية من الأمراض المحتملة.



كما تلقى اللواء محمد السيد، مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، بلاغًا من المقدم محمد عماد، رئيس مباحث مركز شرطة كفر شكر، يفيد بتعرض عدد من المواطنين للعقر من كلاب ضالة بحي عطعوط وسط المدينة.



بانتقال قوة من مباحث المركز إلى موقع الحادث، تبين إصابة كل من: أحمد م. ف (11 عامًا)، الحسيني إ. ع (43 عامًا)، تالين أ. ذ (3 أعوام)، عبدالله ح. إ (12 عامًا)، منال ع. ش (50 عامًا)، يوسف س. س (18 عامًا)



تم اتخاذ الإجراءات الطبية والقانونية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة، بينما باشرت النيابة العامة التحقيق في الحادث.







