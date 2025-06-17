دولفين نافق على شاطئ بورفؤاد يثير تفاعلًا واسعًا

بورسعيد – طارق الرفاعي:

عثر مصطافون، اليوم الثلاثاء، على دولفين نافق بشاطئ مدينة بورفؤاد التابعة لمحافظة بورسعيد، حيث تجمهر الحضور حوله لالتقاط صورًا انتشرت على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وباشرت الجهات المعنية ومحمية أشتوم الجميل، برئاسة الدكتور حسين رشاد، مدير عام محميات مصر الشمالية، اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل الدولفين، تمهيدًا لتحليله لمعرفة أسباب النفوق، ومن ثم التعامل مع الجثمان وفقًا للبروتوكولات البيئية المعتمدة.