مقتل سائق في اعتداء بـ"جنزير" في شبرا الخيمة

القليوبية – أسامة عبد الرحمن:

لقي سائق مقتله متأثرًا بإصابة في الرأس، إثر اعتداء عنيف بجنزير من اثنين من جيرانه، وذلك على خلفية خلافات سابقة بينهم في منطقة بيجام التابعة لمدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

تلقى اللواء محمد السيد، مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، إخطارًا من المقدم يوسف الشامي، رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة، بوصول "محمد ف. أ."، 37 عامًا، سائق مقيم بمنطقة بيجام، إلى مستشفى قليوب مصابًا بنزيف داخلي في المخ، لم تفلح محاولات إسعافه، حيث فارق الحياة متأثرًا بإصابته.

كشفت التحريات الأولية وجود خلافات سابقة بين المجني عليه وأحد جيرانه، المدعو "أدهم ح. ط"، وآخر مجهول، حيث تطورت مشادة كلامية بينهم إلى مشاجرة، اعتدى المتهمان خلالها على المجني عليه وضرباه بجنزير على رأسه، مما أدى إلى إصابته بنزيف في المخ.

بعد تقنين الإجراءات، تمكنت قوة من مباحث القسم من ضبط المتهم الأول، الذي أقر بارتكابه الواقعة بمشاركة متهم آخر لا يزال هاربًا، كما تم ضبط أداة الجريمة (الجنزير). وتم تحرير المحضر رقم 10963 لسنة 2025 جنح أول شبرا الخيمة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق، فيما تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهم الهارب.