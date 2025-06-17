إعلان

غرق صبي في حمام سباحة داخل قاعة أفراح بقنا

03:28 م الثلاثاء 17 يونيو 2025

حادث غرق

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

قنا- عبدالرحمن القرشي :

لقي طالب مصرعه، اليوم الثلاثاء، غرقًا داخل حمام سباحة في قاعة أفراح بإحدى المناطق التابعة لدائرة بندر قنا.

جاءت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من قسم شرطة قنا يفيد بمصرع طالب غرقًا داخل حمام سباحة في بدائرة القسم.

وبعد الفحص تبين مصرع "م.س"، يبلغ من العمر 13 عامًا، غرقًا داخل حمام سباحة في قاعة أفراح بدائرة بندر قنا.

تم إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى قنا الجامعي تحت تصرف الجهات المختصة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

غرق صبي حمام سباحة قاعة أفراح قنا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

فترة انتقالية وإخلاء وزيادة 20 ضعفا.. تفاصيل المشروع الجديد للحكومة بشأن الإيجار القديم
رغم وقف إمدادات إسرائيل.. كيف تغلبت مصر على نقص الغاز وصدرت للأردن؟