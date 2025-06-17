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مصرع فتاة غرقًا في ترعة الشباب بالإسماعيلية

02:14 م الثلاثاء 17 يونيو 2025

غرق - أرشيفية

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الإسماعيلية - أميرة يوسف:

لقيت فتاة مصرعها غرقا اليوم الثلاثاء، في ترعة الشباب بمركز ومدينة القنطرة شرق بالاسماعيلية.

وكانت قرية السلام التابعة لمركز ومدينة القنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية، شهدت اليوم، واقعة مؤسفة، حيث لقيت فتاة تُدعى “صباح عيد محمد غانم”، 17 عامًا، مصرعها غرقًا في ترعة الشباب بعزبة الشيخ سويلم.

كانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغًا رسميًا من الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، يفيد بسقوط فتاة في المياه، وعلى الفور تحركت قوات الإنقاذ النهري والإسعاف إلى موقع البلاغ، وتم انتشال الجثمان ونقله إلى ثلاجة مستشفى القنطرة شرق، تحت تصرف النيابة العامة.

وتباشر جهات التحقيق المعنية إجراءاتها للوقوف على ملابسات الحادث، ومعرفة أسباب سقوط الفتاة في الترعة، تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم من خطوات قانونية.

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