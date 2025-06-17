إسماعيلية 1.. أكبر قاطرة تنضم لأسطول قناة السويس بتصنيع مصري

الإسماعيلية – أميرة يوسف:

شهد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، اليوم، تدشين القاطرة البحرية الجديدة “إسماعيلية 1”، والتي تم بناؤها داخل أحواض شركة ترسانة الإسكندرية، في خطوة تعكس تقدم القدرات التصنيعية الوطنية في مجال الصناعات البحرية.

وأكد الفريق ربيع، خلال مراسم التدشين، أن القاطرة الجديدة تُعد الأحدث والأكبر في تاريخ الأسطول البحري التابع للهيئة، وتمثل إضافة قوية لمنظومة العمل، لما تتمتع به من إمكانات فنية متقدمة تواكب المعايير العالمية، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية الهيئة لتحديث أسطولها البحري وتعزيز قدراته في تنفيذ المهام المختلفة بكفاءة عالية.

ويبلغ طول القاطرة 71.6 مترًا، وعرضها 18.5 مترًا، ويصل غاطسها إلى 7 أمتار، فيما تبلغ سرعتها القصوى 16 عقدة، وهي مجهزة لتنفيذ مختلف مهام القطر والمناورة، بما يسهم في رفع كفاءة أعمال الملاحة داخل القناة.

وأضاف رئيس الهيئة أن تدشين “إسماعيلية 1” يعكس أيضًا حجم التطور الذي شهدته ترسانة الإسكندرية خلال الآونة الأخيرة، تماشيًا مع توجهات الدولة المصرية نحو توطين الصناعات الثقيلة وتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجالات التصنيع البحري.

يُذكر أن هيئة قناة السويس كانت قد دشنت في وقت سابق القاطرتين “عزم 1” و”عزم 2”، واللتين تم إنتاجهما داخل ترسانة جنوب البحر الأحمر، في إطار خطة الهيئة لتعزيز أسطولها البحري وتوفير الدعم الفني واللوجستي اللازم لسلامة الملاحة بالقناة.