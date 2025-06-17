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محافظ الدقهلية يضبط صاحب مخبز يبيع الخبز بالسوق السوداء

01:48 م الثلاثاء 17 يونيو 2025
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الدقهلية - رامي محمود:

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، عددًا من شوارع مدينة المنصورة، اليوم الثلاثاء؛ للاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ومستوى النظافة بالشوارع وحالات الإشغالات، مؤكدًا أن هذه الجولات تأتي للوقوف على طبيعة الحالة العامة للشوارع والخدمات.

وتفقد محافظ الدقهلية منطقة ميت حدر بالمنصورة، موجها برفع كافة الإشغالات والحفاظ على مستوى النظافة، كما تفقد مخبز بلدي للتأكد من مطابقة الخبز للمواصفات والالتزام بالوزن المقرر، وتبين قيامه ببيع خبز حر خارج منظومة الخبز.

وعلى الفور كلف المحاسب علي حسن، وكيل وزارة التموين، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخبز وضمان حق الدولة في التأكيد على وصول الدعم لمستحقيه، من خلال المنظومة المعمول بها، مشيرًا إلى أن أي فرن يتجاوز في وزن الرغيف أو المواصفات سيتم اتخاذ أقصى عقوبة وغرامة مالية تجاهه.

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محافظ الدقهلية ضبط صاحب مخبز بيع الخبز بالسوق السوداء اللواء طارق مرزوق
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