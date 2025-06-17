"اتقلب بالموتوسيكل".. إصابة مراقب امتحانات الثانوية العامة بالدقهلية

الدقهلية - رامي محمود:

أُصيب مراقب خلال توجهه لأداء عمله في إحدى لجان امتحانات الثانوية العامة بمدينة المنصورة، محافظة الدقهلية، وذلك حال انقلاب موتوسيكل كان يستقله بالقرب من مساكن الشناوي بنطاق قسم شرطة ثان المنصورة، وجرى نقل المصاب إلى مستشفى الطوارئ الجامعي لتلقي العلاج.

كان اللواء حسام عبد العزيز، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب موتوسيكل وإصابة أحد المراقبين بلجان الثانوية العامة بمدينة المنصورة .

انتقل ضباط مباحث قسم شرطة ثان المنصورة وسيارة الإسعاف إلى مكان الحادث بجوار إدارة الأدلة الجنائية بمساكن الشناوي، وتبين أن المصاب يُدعى أحمد عبد الجواد محمد، 55 عامًا، مقيم كفر الصالحات مركز بني عبيد مراقب لجنة ومُصاب بجرح قطعي بالرأس وكدمات بالجسم.

جرى نقل المُصاب إلى لجنة مدرسة السيدة عائشة ثم إلى مستشفى الطوارئ الجامعي لتلقي العلاج، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة.