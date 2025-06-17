بمشاركة 20 شركة وفندقًا.. ملتقى توظيف لطلاب "سياحة الإسكندرية" - صور

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

نظمت كلية السياحة والفنادق جامعة الإسكندرية، ملتقى التوظيف السنوي لقسم الدراسات السياحية وبرنامج السياحة والضيافة والتراث، وذلك بمشاركة 16 شركة سياحة و4 فنادق ومطاعم.

وأشارت الدكتورة عبير عطية، عميد الكلية، إلى أن الملتقى يهدف لفتح قنوات تواصل بين الكلية وسوق العمل لتوفير فرص تدريب وتوظيف للطلاب والخريجين، وإعداد خريج يتوافق مع متطلبات سوق العمل المتغيرة.

وأوضحت أن الكلية حريصة على تخريج طالب قادر على المنافسة على المستوى المحلي والعالمي لذلك تهتم بتدريب الطلاب بدءاً من السنة الثانية، وذلك فى جميع أقسام الكلية سواء بالتدريب فى شركات السياحة أو تنظيم الرحلات العلمية للأماكن الأثرية بمصر.

ووجهت عميد كلية السياحة والفنادق جامعة الإسكندرية، رسالة دعم للطلاب خلال الملتقى ليكونوا واجهة مشرفة لمصر من خلال عملهم في مجال السياحة والفنادق والإرشاد السياحي.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة دينا عز الدين، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن الملتقى يعتبر تجربة مهمة للطلاب باعتباره الخطوة الأولى في حياتهم العملية من خلال عقد المقابلات الشخصية مع الشركات لإتاحة الفرصة لهم للتدريب والتعرف على متطلبات سوق العمل الجديدة.