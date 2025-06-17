عامل دليفري ينهي حياته بحبة الغلة في الوادي الجديد

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

لقى شاب مصرعه، اليوم الثلاثاء، بعد أن أنهى حياته بتناول حبة الغلة بمركز الخارجة في محافظة الوادي الجديد.

وكان اللواء محمد حامد، مدير أمن الوادي الجديد، قد تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول شاب في حالة حرجة إلى مستشفى الخارجة التخصصي، بعد إصابته بتسمم حاد نتيجة تناول مادة سامة.

وتبيّن أن الشاب يُدعى "م. أ. ش"، 30 عامًا، ويعمل عامل دليفري، ويقيم بمنطقة النبوي المهندس بمدينة الخارجة، وقد جرى نقله سريعًا إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة، إلا أن حالته الصحية تدهورت سريعًا، ما أسفر عن وفاته داخل المستشفى.

وجرى نقل جثمانه إلى مشرحة مستشفى الخارجة التخصصي تحت تصرف النيابة العامة، التي بدأت التحقيقات في الواقعة، فيما تم تحرير محضر رسمي بالحادث.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102، وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.