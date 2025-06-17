صدمة وحزن.. وفاة مفاجئة لمدير العلاقات العامة الشاب بمحافظة سوهاج

سوهاج- عمار عبدالواحد:

سادت حالة من الحزن الشديد بين الصحفيين والإعلاميين والعاملين بديوان عام محافظة سوهاج، عقب تلقي نبأ الوفاة المفاجئة لمحمد كامل عبد الباري، مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالمحافظة، عن عمر ناهز 41 عامًا.

ولم تعلن أسرة الراحل بقرية نيدة التابعة لمركز أخميم حتى الآن عن موعد الجنازة أو مراسم العزاء، وسط حالة من الصدمة بين زملائه ومعارفه، نظراً لصغر سنه ومكانته المهنية والإنسانية في محيط عمله.

وكان اللواء الدكتور عبدالفتاح سراج، محافظ سوهاج، قد أصدر في يناير الماضي قرارًا بتكليف محمد كامل بمهام مدير العلاقات العامة والإعلام بالديوان العام، وذلك بعد سنوات من العمل المتواصل والعطاء داخل المحافظة.

محمد كامل من مواليد عام 1984 بقرية نيدة، وحصل على ليسانس الألسن من جامعة المنيا عام 2004 بتقدير جيد جدًا. بدأ مسيرته المهنية في قطاع السياحة، ثم تم تعيينه ضمن أوائل الخريجين في ديوان عام محافظة الأقصر عام 2012، قبل أن ينتقل إلى ديوان عام محافظة سوهاج في 2013، حيث عمل بمكتب المحافظ ثم التحق بإدارة العلاقات العامة وتدرج بها حتى تولى إدارتها رسميًا عام 2020.

وكان للراحل دور فاعل في عدد من المبادرات التنموية، حيث شارك في فريق عمل "حياة كريمة" الحائز على المركز الثالث في جائزة التميز الحكومي لعام 2023، كما كان عضوًا بوحدتي "حياة كريمة" و"التنفيذ المحلية لبرنامج التنمية بصعيد مصر".