العثور على جثة مسنّة متحللة داخل شقتها في الزقازيق

الشرقية – ياسمين عزت:

عثر أهالي ميدان أحمد عرابي بمدينة الزقازيق، مساء الاثنين، على جثة سيدة مسنّة في حالة تحلل داخل شقتها، في واقعة تشير إلى وفاتها قبل عدة أيام. وتم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وكانت مديرية أمن الشرقية قد تلقت إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ من سكان أحد العقارات بانبعاث رائحة كريهة من إحدى الشقق السكنية في ميدان عرابي.

على الفور، انتقلت قوة من قسم شرطة أول الزقازيق إلى موقع البلاغ، وتم فتح الشقة التي تعود لسيدة تُعرف بين الأهالي باسم "أم شهد"، حيث تبين وفاتها وتحلل جثمانها. وقد تم استدعاء شقيقها لسماع أقواله في الواقعة.

وبحسب روايات الجيران، فإن المتوفاة تبلغ نحو 70 عامًا، وكانت معتادة الجلوس بشرفة منزلها، إلا أنهم لاحظوا غيابها في الأيام الأخيرة، ما أثار شكوكهم. كما أكد السكان أن السيدة لديها شقيقان، لكن لم يعتادوا رؤيتهما يزورانها.

وأوضح الأهالي أن الرائحة المنبعثة من الشقة وانتشار الذباب دفعهم لإبلاغ الجهات المعنية، التي بدورها أنهت الإجراءات الرسمية، وصرّحت بدفن الجثمان بعد التأكد من أن الوفاة طبيعية.