إزالة 16 تعديًا بالإسماعيلية ضمن المرحلة الثانية من الموجة 26

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

نفّذت محافظة الإسماعيلية، اليوم الإثنين، حملة مكثفة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة بمركز ومدينة أبوصوير، في إطار المرحلة الثانية من الموجة 26 لإزالة التعديات، والتي تستهدف استرداد أراضي الدولة ومنع البناء المخالف.

أسفرت الحملة عن إزالة 16 حالة تعدٍّ بإجمالي مساحة بلغت 13 قيراطًا و14 سهمًا و500 متر مربع، وشملت الإزالات: 5 حالات تعدٍّ بالبناء على أراضي أملاك الدولة بمساحة 9 قراريط و7 أسهم، و5 حالات متغيرات غير قانونية بمساحة 500 متر مربع، و6 حالات بناء مخالف على أراضٍ زراعية ملكية خاصة بمساحة 4 قراريط و7 أسهم.

جرت الحملة تحت إشراف السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، وبمشاركة رئيس مركز ومدينة أبوصوير ونائبه، وبحضور قوات إنفاذ القانون.

وأكد اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، التزام المحافظة بتنفيذ خطة الإزالات وفقًا للبرنامج الزمني بالتنسيق مع جهات الولاية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة تجاه أي تعديات جديدة، وضمان حماية الأراضي المُستردة من أي محاولات للاعتداء مجددًا.

وتأتي هذه الحملة تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، وتكليفات وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض، وبتنسيق مع اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة والجهات المعنية، ضمن جهود الدولة لحماية الرقعة الزراعية واستعادة الأراضي العامة.