السجن المشدد 25 عامًا لموظف بريد بالأقصر لاختلاسه أموال مودعين

الأقصر – محمد محروس:

قضت محكمة جنايات الأقصر، برئاسة المستشار باسم عبد المنعم دسوقي، في جلستها المنعقدة اليوم الاثنين، بالسجن المشدد لمدة 25 عامًا لموظف سابق بمكتب بريد الأقصر، بعد إدانته باختلاس مبالغ مالية من حسابات عدد من العملاء والتزوير في محررات رسمية.

وتضمن الحكم معاقبة المتهم "أحمد.م.ع.م"، بالسجن المشدد 15 عامًا في القضية الأولى رقم 24564 لسنة 2022 جنايات قسم الأقصر، والمقيدة برقم 1859 لسنة 2022 كلي الأقصر، مع عزله من وظيفته، وإلزامه برد المبالغ المختلسة وتغريمه مبلغًا مماثلًا، إلى جانب مصادرة المحررات المزورة، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة، وإلزامه بالمصاريف الجنائية.

وفي القضية الثانية رقم 17330 لسنة 2023 جنايات قسم الأقصر، والمقيدة برقم 2297 لسنة 2023 كلي الأقصر، قضت المحكمة أيضًا بالسجن المشدد 10 سنوات للمتهم، مع العقوبات ذاتها من العزل والرد والتغريم والمصادرة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى عام 2022، حين كان المتهم يشغل وظيفة "موظف خدمة عملاء" بمكتب بريد الأقصر، حيث كشفت الأجهزة الرقابية بهيئة البريد تورطه في التلاعب بحساب أحد العملاء، واختلاس مبلغ 423 ألف جنيه، عبر استخراج إيصالات سحب مزورة تحمل توقيعًا منسوبًا للعميل.

وعقب اكتشاف الواقعة، تم إبعاده عن العمل المالي، وتشكيل لجنة لفحص أعماله، أسفرت لاحقًا عن كشف اختلاسه مبالغ إضافية بقيمة 216,917 جنيهًا من حسابي عميلين آخرين، ليبلغ إجمالي المبالغ المختلسة أكثر من 640 ألف جنيه.

وقامت الهيئة القومية للبريد، بصفتها ضامنة لأموال العملاء، بسداد جميع المبالغ المختلسة للعملاء المتضررين، شاملاً فوائد التوفير، حفاظًا على حقوقهم وثقتهم في المؤسسة.

وشهدت جلسات المحاكمة حضور المحامي عبد الله عبد الموجود أبو الحمد زكير، ممثل الهيئة القومية للبريد فرع الأقصر، وكيلاً عن رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، حيث تقدم بدفاع الهيئة، مطالبًا بتوقيع أقصى العقوبات، وإلزام المتهم برد المبالغ المختلسة شاملة الأرباح، تنفيذًا لتوجيهات رئيسة الهيئة، الأستاذة داليا الباز، بضرورة التصدي لجرائم المال العام، وتأكيدًا على أن الوظيفة العامة تستلزم النزاهة والقدوة في السلوك وحماية أموال المودعين.