أسوان تبدأ خطة ترشيد الكهرباء باستثناء المواقع الخدمية

أسوان – إيهاب عمران:

أعلن اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، بدء تنفيذ خطة ترشيد استهلاك الكهرباء بكافة المنشآت الحكومية والمصالح والهيئات العامة وشركات القطاعين العام والأعمال، مع التأكيد على الغلق الكامل للإنارة الداخلية والخارجية عقب انتهاء ساعات العمل الرسمية، وذلك في إطار توجيهات الدولة لضبط معدلات الاستهلاك وتحقيق التوازن في الشبكة.

وأكد المحافظ خلال اجتماع موسع مع مسؤولي المراكز والمدن أن المواقع الحيوية ذات الطبيعة الخدمية مثل المستشفيات، والوحدات الصحية، ومحطات الكهرباء، ومياه الشرب والصرف الصحي، وغرف العمليات، سيتم استثناؤها من إجراءات الترشيد، على أن تتم متابعة القراءات للتأكد من الالتزام بالخطة على مستوى جميع الوحدات المحلية.

وشدد محافظ أسوان على متابعة المحليات لتطبيق مواعيد التوقيت الصيفي لفتح وغلق المحال العامة، تنفيذًا لتكليفات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووفق قرار الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية. كما وجّه بتكثيف الحملات المفاجئة من خلال لجان المتابعة بكل حي ومركز، للتعامل الحازم مع المخالفين بالتنسيق مع مديرية الأمن وشرطة المرافق.

ودعا المحافظ أصحاب المحال والمطاعم والورش وقاعات الأفراح إلى الالتزام بالمواعيد الجديدة لتجنّب العقوبات القانونية، مشددًا على أهمية تحقيق التوازن بين متطلبات الاقتصاد الوطني واحتياجات المواطنين، خاصة في ظل ضغط الشبكة الكهربائية خلال فصل الصيف.

كما طالب المحافظ بتناول موضوع الترشيد في خطب الجمعة والدروس الدينية في المساجد، وكذلك في عظات الكنائس، إلى جانب تكثيف حملات التوعية من قبل شركات الكهرباء لتعريف المواطنين بطرق الترشيد، بما يسهم في الحد من انقطاع التيار وتحسين كفاءة الاستهلاك.