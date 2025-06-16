السفارة الهندية تحتفل باليوم العالمي لليوجا بشرم الشيخ (صور)

جنوب سيناء – رضا السيد:

أقامت السفارة الهندية بالقاهرة احتفالية كبرى بمناسبة اليوم العالمي لليوجا في ساحة السلام بمدينة شرم الشيخ، وذلك تحت رعاية الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، وبمشاركة السفير الهندي سوريش كي. ريدي، وعدد من المسؤولين المحليين، بينهم مبروك الغمريني، رئيس مدينة شرم الشيخ، ومحمد فتحي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، إلى جانب وفد من السفارة ومركز "مولانا آزاد" الثقافي الهندي.

وشهدت الفعالية مشاركة شباب من أبناء المحافظة، وتضمنت عروضًا حية توضح حركات رياضة اليوجا وفلسفتها، وسط حضور وتفاعل واسع من سكان المدينة والسياح الأجانب، في أجواء احتفالية مزجت بين الثقافتين المصرية والهندية.

وتأتي هذه الاحتفالية ضمن مساعي تعزيز التبادل الثقافي بين البلدين، وامتدادًا لمسار تعاون مستمر شهد تطورًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، لا سيّما في مجالات الترويج للسياحة المستدامة، وتنظيم الفعاليات ذات الطابع الروحي والصحي، التي تواكب الاتجاه العالمي نحو السياحة البديلة.

وتزامن الاحتفال مع لقاء رسمي جمع محافظ جنوب سيناء بالسفير الهندي، ناقشا خلاله آفاق التعاون السياحي والثقافي، وبحثا مقترحات تشمل إنشاء مدرسة دولية متخصصة في اليوجا، وتنظيم فعاليات في مدينتي شرم الشيخ وسانت كاترين، والتوسع في إقامة أنشطة اليوجا داخل المنتجعات السياحية الراقية.

وأكد المحافظ أن هذا النوع من الفعاليات يترجم رؤية الدولة المصرية في دعم الحوار الثقافي والانفتاح على الأسواق غير التقليدية، مشيرًا إلى أن شرم الشيخ أثبتت قدرتها على استضافة فعاليات متنوعة، بما يعزز مكانتها كمركز للسلام والتسامح والصحة العالمية.

كما أوضح أن الاحتفال بيوم اليوجا العالمي يعكس التقدير المتبادل بين الشعبين، ويسهم في تعزيز مفاهيم التوازن النفسي والجسدي، لا سيما وأن رياضة اليوجا حظيت بإقرار أممي عام 2014 كيوم عالمي يحتفى به في 21 يونيو من كل عام، بموجب مبادرة هندية حازت على تأييد واسع من 177 دولة، بينها مصر.

من جانبه، أعرب السفير الهندي عن تقديره الكبير لاختيار ميدان السلام موقعًا للاحتفال، مشيرًا إلى أن شرم الشيخ تُعد من أبرز الوجهات المفضلة للسياح الهنود، ومكانًا مثاليًا لممارسة اليوجا في بيئة طبيعية هادئة تُلهم التأمل والاسترخاء.