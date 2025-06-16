مياه سوهاج تدفع بـ21 معدة لاحتواء تسرب الصرف بنجع الدير (صور)

سوهاج - عمار عبدالواحد:

دفعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، مساء الإثنين 16 يونيو، بـ21 معدة متنوعة لاحتواء أزمة تسرب كميات كبيرة من المياه إلى منطقة نجع الدير، شرق الغابة الشجرية، ما تسبب في غرق 9 منازل وقرابة 12 قيراطًا من الأراضي غير المأهولة بالسكان.

وأوضح بيان صادر عن الشركة أن التسرب ناتج عن خلل في أحد مكونات منظومة الري التابعة للمزرعة المؤجرة بنظام حق الانتفاع لشركة شمال الوادي للاستصلاح والتنمية الزراعية، مؤكدًا أن غرفة الأزمات وفرق الطوارئ الفنية تواجدت فورًا في الموقع، وتمكنت من السيطرة على الوضع وسحب المياه المتراكمة.

وتم تحرير محضر رسمي ضد المستثمر المستفيد من الغابة الشجرية، مع حصر الأضرار التي لحقت بالأهالي لتكليفه بالتعويض، فيما أعلنت الشركة التزامها الكامل باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتقديم الدعم الفني للمواطنين المتضررين.

وشملت المعدات التي تم الدفع بها 17 سيارة كسح بسعة 8 أمتار مكعبة، إلى جانب 3 معدات "باك لودر"، ولودر، وحفار، ولا تزال أعمال سحب المياه مستمرة حتى الانتهاء الكامل من الأزمة، بحسب تأكيدات مسؤولي الشركة.

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