10 مصابين في انقلاب ميكروباص بطريق مصر - الإسماعيلية بالشرقية

الشرقية – ياسمين عزت:

أُصيب 10 أشخاص بإصابات متنوعة، اليوم الإثنين، جراء انقلاب سيارة ميكروباص على طريق مصر – الإسماعيلية الصحراوي، في نطاق مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.

وتلقى مدير أمن الشرقية إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يُفيد بوقوع الحادث، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى العاشر من رمضان الجامعي لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة.

تم رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور، فيما لا تزال التحقيقات جارية لمعرفة ملابسات الحادث، ومن المقرر الاستماع إلى أقوال المصابين بعد استقرار حالتهم، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.