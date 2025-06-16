تحرك عاجل بعد انهيار ساتر ترابي وتسرب مياه إلى منازل بسوهاج (صور)

سوهاج – عمار عبدالواحد:

رصدت فرق المتابعة بمحافظة سوهاج انهيار جزء من الساتر الترابي بمزرعة محطة الصرف الصحي في قرية إدفا، ما أدى إلى تسرب كميات من المياه إلى بعض منازل قرية نجع الدير المجاورة.

وعلى الفور، وجّه اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، مسؤولي الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج، ومسؤولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بسرعة الانتقال إلى موقع الحادث واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الأهالي وممتلكاتهم.

من جانبه، أوضح المهندس محمد صلاح الدين، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، أنه فور تلقي البلاغ تم التحرك الفوري إلى الموقع، حيث تبيّن انهيار جزء من أحد السواتر الترابية التابعة لمزرعة محطة الصرف الصحي بإدفا، مما تسبب في تسرب مياه منظومة الري بالمزرعة إلى إحدى المناطق السكنية بقرية نجع الدير.

وأضاف أن فرق الطوارئ بالشركة، بالتعاون مع الوحدة المحلية، دفعت بعدد من سيارات شفط المياه، وبدأت في تنفيذ خطة عاجلة للتعامل مع الموقف، مؤكدًا استمرار العمل لسحب المياه المتسربة والعمل على إصلاح الجزء المنهار من الساتر.

وشدّد محافظ سوهاج على ضرورة سرعة احتواء الواقعة وضمان عدم تفاقم الأضرار، مع تكليف الجهات المعنية بحصر المتضررين ورفع تقرير مفصل عن المستجدات أولًا بأول، ومواصلة المتابعة الميدانية حتى انتهاء الأزمة بشكل كامل.