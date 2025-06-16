الدقهلية تتسلم لحوم "صكوك الإطعام" لتوزيعها على الأسر المستحقة (صور)

الدقهلية - رامي محمود:

تسلّم اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم الإثنين، دفعة جديدة من لحوم "صكوك الإطعام" المقدمة من وزارة الأوقاف، بوزن إجمالي بلغ 2 طن، لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية، ضمن جهود الدولة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا.

وأشار المحافظ إلى أن إجمالي ما تم توزيعه من لحوم "صكوك الأوقاف" خلال العام الحالي بلغ 14 طنًا، تم تسليمها لمستحقي برنامج "تكافل وكرامة"، بالتنسيق بين مديرية التضامن الاجتماعي ومديرية الأوقاف.

شهد مراسم التسلم كل من الدكتورة هالة عبد الرازق، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد عوض، وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية.

وشدد المحافظ على ضرورة إيصال اللحوم للمستحقين في منازلهم بعزة وكرامة، دون تصوير أو انتهاك لخصوصيتهم، مع التأكيد على المتابعة الدورية لضمان وصولها إلى مستحقيها الفعليين.

وأوضح أن الكميات الواردة ستوزع كالتالي: 500 كجم لمركز ومدينة ميت غمر، 400 كجم للسنبلاوين، 400 كجم لبلقاس، 300 كجم لحي شرق المنصورة، و400 كجم لشربين، وذلك من خلال الإدارات الاجتماعية ووحداتها التابعة.

وأكد محافظ الدقهلية أن هذه الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ببناء الإنسان ودعم الأسر الأولى بالرعاية، ووفقًا لتكليفات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبالتنسيق مع الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، وبمتابعة مستمرة من الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية.