طبيب يقود قوافل لعلاج الأورام بقرى الشرقية النائية: أمانة بعنقي (صور)

الشرقية - ياسمين عزت:

يواصل الدكتور علاء خليل، أستاذ جراحة الأورام بكلية الطب في جامعة الزقازيق، مبادرته الإنسانية لتقديم الرعاية الصحية المجانية لمرضى الأورام في القرى النائية والمحرومة، عبر قوافل طبية تطوعية تهدف إلى الكشف والتشخيص وتقديم العلاج والدعم النفسي والمادي.

منذ سنوات، أطلق الدكتور خليل مبادرة القوافل العلاجية بالتعاون مع عدد من زملائه من أساتذة الجامعة والأطباء الشباب، حيث يتوجهون بشكل دوري إلى المناطق الريفية التي تفتقر إلى الخدمات الصحية المتخصصة، لتوفير الاستشارات الطبية والتوعية، وتوجيه المرضى إلى المسارات العلاجية المناسبة.

في لقاء أجراه معه مصراوي اليوم الإثنين، أوضح خليل أن المبادرة تولي اهتمامًا خاصًا بمرضى الأورام، لما يعانونه من آلام جسدية ونفسية، فضلًا عن ارتفاع تكاليف العلاج الكيميائي والجراحي، وهو ما يفوق قدرة العديد من الأسر، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

وأشار إلى أن القوافل لا تكتفي بتقديم الخدمة الطبية فقط، بل تشمل دعم المرضى المحتاجين ماديًا، والمساهمة في تكلفة العمليات الجراحية أو الأدوية اللازمة، مؤكدًا أن هذه الجهود تكمّل جهود الدولة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين، وتستهدف سد الفجوة في الوصول إلى الخدمات الطبية المتخصصة.

وقال خليل: "سعادتي الحقيقية حين أمد يدي لمريض لا يملك ثمن علاجه، هذه أمانة الطب التي أحملها وسأظل وفيًّا لها حتى آخر يوم في حياتي".

ورغم أن المبادرة لا تسعى إلى الأضواء الإعلامية، إلا أن أثرها الإنساني العميق يبدو واضحًا في حياة مئات المرضى الذين حصلوا من خلالها على فرصة للعلاج، والأمل في الشفاء.