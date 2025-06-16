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محافظ المنيا يفاجئ الحملة الميكانيكية ويكافئ السائقين المنتظمين (صور)

06:45 م الإثنين 16 يونيو 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    محافظ المنيا يفاجئ الحملة الميكانيكية
  • عرض 6 صورة
    محافظ المنيا يفاجئ الحملة الميكانيكية
  • عرض 6 صورة
    محافظ المنيا يفاجئ الحملة الميكانيكية
  • عرض 6 صورة
    محافظ المنيا يفاجئ الحملة الميكانيكية
  • عرض 6 صورة
    محافظ المنيا يفاجئ الحملة الميكانيكية
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المنيا – جمال محمد:

أجرى اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، صباح اليوم الإثنين، جولة مفاجئة لتفقد الحملة الميكانيكية بمركز ومدينة المنيا، لمتابعة كفاءة المعدات والمركبات، وأعمال الصيانة والإصلاح، في إطار توجيهات وزارة التنمية المحلية برفع الجاهزية والاستعداد للتعامل مع أي طوارئ.

وخلال الجولة، تفقد المحافظ أقسام الحملة الميكانيكية، واستمع إلى شرح تفصيلي من مدير الحملة بشأن أعداد المركبات وأنواعها ومدى جاهزيتها، ووجّه بضرورة تعظيم الاستفادة من المعدات والحفاظ على المال العام، بما ينعكس إيجابيًا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما شدد المحافظ على أهمية الالتزام بخروج المعدات في المواعيد المحددة، ومتابعة أداء العاملين بانتظام، بما يساهم في تحسين منظومة النظافة، وجمع المخلفات من نقاط التجميع ونقلها للمقالب العمومية، حفاظًا على المظهر الحضاري للمركز.

وأكد على ضرورة إجراء الصيانة الدورية للمعدات لترشيد الإنفاق وضمان التشغيل الفعّال، مشيرًا إلى أهمية الانضباط في الأداء الوظيفي.

وفي ختام الزيارة، قرر المحافظ صرف مكافأة تشجيعية للسائقين العاملين بالحملة، تقديرًا لانتظامهم وتفانيهم في أداء مهامهم، وتطبيقًا لمبدأ الثواب والعقاب عبر مكافأة المجتهد ومحاسبة المقصر.

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محافظ المنيا عماد كدواني الحملة الميكانيكية
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