محافظ الدقهلية يوجّه بسرعة احتواء حريق قاعتي أفراح ميت خميس (صور)

الدقهلية - رامي محمود:

أصدر اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، توجيهات عاجلة بسرعة التعامل مع الحريق الهائل الذي اندلع داخل قاعتي أفراح بمجمع "الهاف مون" المطل على نهر النيل في قرية ميت خميس التابعة لمركز المنصورة، وأسفر عن إصابة عاملَين بحالة اختناق.

وأعلنت محافظة الدقهلية أن المحافظ نسق على الفور مع اللواء حسام عبدالعزيز، مدير أمن الدقهلية، حيث تم الدفع بجميع الأجهزة المعنية إلى موقع الحريق، شملت: قوات الحماية المدنية، وهيئة الإسعاف، مجلس مدينة المنصورة، شركات المرافق، ومديرية التضامن الاجتماعي، بهدف السيطرة على الحريق والحد من تداعياته.

وأكد المحافظ أن الحريق وقع في تمام الساعة الرابعة والنصف من مساء الإثنين، دون تسجيل خسائر في الأرواح، ورجّح أن يكون السبب ماسًا كهربائيًا، مشيرًا إلى استمرار التحقيقات لتحديد الأسباب النهائية.

كما وجّه المحاسب محمد عبدالباقي، رئيس مركز ومدينة المنصورة، بالانتقال الفوري إلى موقع الحادث لمتابعة جهود الإطفاء والتعامل مع الموقف بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وطمأن المحافظ المواطنين، مؤكدًا أن فرق الطوارئ باشرت عملها فورًا وتمكنت من السيطرة على النيران، وتم فصل التيار الكهربائي عن الموقع، ويجري حاليًا تنفيذ أعمال التبريد لمنع تجدّد الاشتعال.

وكان اللواء دكتور حسام عبدالعزيز، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ إلى العميد هيثم منصور، مأمور مركز شرطة المنصورة، من الأهالي عبر إدارة شرطة النجدة، يفيد باندلاع حريق كبير داخل قاعة "الموناليزا" بنطاق قرية ميت خميس – دائرة المركز.

انتقلت قوات الحماية المدنية، وسيارات الإسعاف، وضباط مباحث المركز بقيادة الرائد أحمد العزب، رئيس المباحث. وبالفحص تبين أن النيران اندلعت داخل قاعة "الموناليزا" وامتدت إلى قاعة "هاف مون" ضمن المجمع، أثناء التحضير لحفل زفاف.

أسفر الحادث عن إصابة عاملَين بحالة اختناق، هما: محمد جمعة صدقي (32 عامًا)، مقيم بقرية ميت عزون – مركز المنصورة، وكامل الديستي محمد (64 عامًا)، مقيم بمركز طلخا.

وتمكنت فرق الحماية المدنية من إخماد الحريق، وجارٍ حصر الخسائر والتلفيات، مع تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار النيابة والجهات الفنية المختصة لمباشرة التحقيقات وتحديد الأسباب الدقيقة لاندلاع الحريق.