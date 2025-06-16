حريق يلتهم قاعتي أفراح بالدقهلية وإصابة عاملين باختناق (صور)

الدقهلية – رامي محمود:

اندلع حريق هائل داخل قاعتي أفراح بقرية ميت خميس التابعة لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، حيث انتقلت قوات الحماية المدنية إلى الموقع للسيطرة على النيران وإخمادها.

أسفر الحادث عن إصابة عاملين باختناق، حيث تم نقلهما إلى مستشفى المنصورة التخصصي لتلقي العلاج اللازم.

تلقى اللواء دكتور حسام عبدالعزيز، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ إلى العميد هيثم منصور، مأمور مركز شرطة المنصورة، من الأهالي عبر إدارة شرطة النجدة، بنشوب حريق ضخم داخل قاعة "الموناليزا" بنطاق قرية ميت خميس – دائرة المركز.

انتقلت قوات الحماية المدنية، يرافقها عدد من سيارات الإسعاف وضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنصورة بقيادة الرائد أحمد العزب، رئيس المباحث.

بالفحص، تبين أن النيران اندلعت في قاعة "الموناليزا" وامتدت إلى قاعة "هاف مون" المجاورة ضمن مجمع القاعات.

أسفر الحادث عن إصابة عاملين باختناق، وهما:محمد جمعة صدقي (32 عامًا)، مقيم بقرية ميت عزون – مركز المنصورة، وكامل الديستي محمد (64 عامًا)، مقيم بمركز طلخا.

وتبيّن أن الحريق اندلع نتيجة ماس كهربائي أثناء تجهيز إحدى القاعات لإقامة حفل زفاف، ما أدى إلى التهام النيران أجزاء كبيرة من مجمع القاعات الذي يضم قاعتين للأفراح.

وتواصل قوات الحماية المدنية جهودها لإخماد الحريق بشكل كامل، مع حصر الخسائر والتلفيات الناجمة عن الحادث، فيما تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات وتحديد الأسباب الفنية للحريق.