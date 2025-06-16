اندلاع حريق فى شركة أدوية بالمنوفية



المنوفية- أحمد الباهي:

اندلع حريق هائل، اليوم الاثنين، فى إحدى شركات إنتاج الأدوية بمدينة السادات محافظة المنوفية.

وفور وصول بلاغ إلى الحماية المدنية بالحريق، انطلقت عدد من سيارات الإطفاء لموقع الحريق بنطاق المنطقة الخامسة بمدينة السادات، وبدأت جهودها للسيطرة على الحريق، والذي لم يُعرف بعد أسبابه.

جدير بالذكر، أن مدينة السادات، شهدت أمس حريقًا أيضًا في خيمة بكلية التربية الرياضية بجامعة مدينة السادات، مخصصة لامتحانات الطلاب، والتهمت النيران كافة مكوناتها من المقاعد، وقررت الجامعة نقل مقر الامتحانات لمكان آخر.