محافظ بني سويف يتفقد المرافق الخدمية بقرية كوم أبو خلاد

بني سويف - حمدي سليمان:

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، قرية كوم أبو خلاد التابعة لمجلس قروي دنديل بمركز ناصر، وذلك لمتابعة سير العمل بالمرافق الخدمية، والوقوف على مطالب واحتياجات المواطنين على أرض الواقع.

وخلال الزيارة تابع المحافظ مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين داخل الأقسام المختلفة بالوحدة الصحية، والتي تضم الإستقبال، و التطعيمات، و تنظيم الأسرة، وعيادة الأسنان، و الصيدلية، وغيرها، واطلع على موقف توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وآلية تردد المواطنين على الخدمات المختلفة، موجهاً باستمرار المتابعة الميدانية وتكثيف حملات التفتيش المفاجئ من الإدارات المختصة بالمحافظة ومديرية الصحة.

وخلال جولته، راجع المحافظ اشتراطات الأمن والسلامة والحماية المدنية داخل المبنى، وتفقد أماكن انتظار المواطنين، وتابع جدول تواجد الأطباء ومواعيد المناوبات، بجانب الاطلاع على آلية تحويل الحالات للمستشفيات العامة والمركزية في الحالات الحرجة، مشدداً على الالتزام الكامل بهذه الضوابط لتيسير الخدمة الصحية على المواطنين.

وحرص المحافظ على الإستماع المباشر لشكاوى ومطالب أهالي القرية، حيث تركزت أبرز الشكاوى حول عدم انتظام مياه الشرب، ومشكلات الصرف الصحي، ومطالب متعلقة بزيادة مناوبات الري، بالإضافة إلى حاجة بعض المناطق لصيانة كوبري يمر بترعة داخل الكتلة السكنية للقرية.

وأكد المحافظ في ختام جولته على أن التواصل الميداني مع المواطنين يمثل أولوية للجهاز التنفيذي بالمحافظة، وأن تسجيل وحصر الشكاوى ومتابعة تنفيذ الحلول الفعلية لها يُعد من صميم عمل المسؤولين، مشيراً إلى أن تحسين جودة الخدمات في القرى يأتي في صدارة أولويات خطة الدولة التنموية، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.